पंचकूला में धोखाधड़ी के आरोपित फाइनेंसर के घर क्राइम ब्रांच का छापा, एक किलो सोना और 18 लाख कैश बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-19 क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को सेक्टर-17 निवासी फाइनेंसर मुकेश गोयल की कोठी पर छापा मारा। यह रेड 80 लाख रुपये के ब्याज में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के बाद की गई। पुलिस को उसकी कोठी से 990 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये से ज्यादा नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा काफी मात्रा में चांदी भी बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच मं जुटी हुई है।

सेक्टर-27 निवासी कपिल चावला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि फाइनेंसर मुकेश गोयल द्वारा एक महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, साथ ही लोन से जुड़े लेनदेन में हेराफेरी की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

इसी क्रम में मंगलवार को क्राइम ब्रांच-19 की टीम ने सेक्टर-17 स्थित कोठी में छापेमारी कर दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

गलत तरीके से लोन देकर धोखाधड़ी क्राइम ब्रांच टीम के इंचार्ज मुकेश सैनी ने बताया कि इस मामले में फाइनेंसर मुकेश गोयल पर आरोप हैं कि उसने गलत तरीके से लोन देकर धोखाधड़ी की और ब्याज वसूला। फाइनेंसर ने पीड़ित से ज्यादा ब्याज की वसूली की जा रही थी।

इस मामले में 87 लाख रुपए के लेनदेन की बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच टीम के इंचार्ज ने बताया कि छापे के दौरान आज करीब 18 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। कुछ गोल्ड और सिल्वर भी टीम ने रिकवर किया है।