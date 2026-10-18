एक साल तक बेटी से दुष्कर्म का आरोपित पिता दोषी करार, पंचकूला कोर्ट कल सुनाएगी सजा पर फैसला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बेटी से दुष्कर्म के लगभग छह साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपित पिता में दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत सोमवार को दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगी।

दोषी के खिलाफ पीड़िता ने ही पुलिस में शिकायत दी थी। कलयुगी पिता के इस कृत्य से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। दोषी के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मई 2020 में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने आरोपित के खिलाफ अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए। सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया है।

पंचकूला की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका पिता करीब एक साल से उसके साथ गलत काम कर रहा था। पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा थी और उसने आरोप लगाया कि उसका पिता परिवार के अन्य सदस्यों की गैरमौजूदगी में उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता था।