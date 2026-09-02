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पंचकूला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की कई गाड़ियां

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:08 PM (GMT+05:30)

पंचकूला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई, जिस पर दोपहर तक भी काबू नहीं पाया जा सका।

HighLights

  1. पंचकूला की अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में भीषण आग

  2. सुबह से लगी आग पर दोपहर तक काबू नहीं पाया जा सका

  3. दमकलकर्मी और अधिकारी मौके पर, राहत कार्य जारी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल है कि सुबह से लगातार प्रयासों के बावजूद दोपहर तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। आग की लपटों और उठते धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की बड़ी संख्या में गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मी लगातार आग पर पानी और अन्य संसाधनों से काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग के कारण फैक्ट्री में काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों और नुकसान का आकलन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही हो सकेगा।

घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम मन्नत राणा, थाना प्रभारी रामपाल सिंह और चौकी इंचार्ज गुरमेल सिंह घटनास्थल पर मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

फिलहाल दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। आग के कारण आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में भी सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

 