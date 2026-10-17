पंचकूला में दो जगह होना है रावण के पुतले का दहन, एक जगह तैयारियां पूरी; दूसरी जगह कारीगर 20 लाख लेकर फरार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में दो जगह दशहरा उत्सव पर कार्यक्रम होंगे। शालीमार ग्राउंड में आज रावण का 221 फीट का पुतला खड़ा कर दिया जाएगा, जबकि सेक्टर-5 के परेड़ ग्राउंड में तैयारियां अधूरी हैं।

परेड ग्राउंड में रावण, मेद्यनाद और कुंभकर्ण के पुतले अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं और कारीगर उस्मान कुरैशी फरार हो गया है। आयोजकों का आरोप है कि कारगीर 20 लाख रुपये लेकर भाग गया है।

बताया जा रहा है कि उससे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। मामले को लेकर रामलीला क्लब की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-5 थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पुतले बनाने का काम समय पर पूरा नहीं होने की आशंका के बीच आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल उस्मान कुरैशी के फरार होने और 20 लाख रुपये लेकर जाने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

खासियत यह है कि सिर पर 58 फीट का मुकुट, चेहरा 25 फीट, गर्दन 8 फीट और धड़ 90 फीट, पैरों की ऊंचाई 40 फीट, जूतियों की ऊंचाई दस फीट, रावण के हाथ में तलवार 50 फीट, जूते की लंबाई 40 फीट है।