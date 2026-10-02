पंचकूला में 81 वर्षीय वृद्ध से ठगी मामले में कैथल का युवक काबू, 54 लाख रुपये वापस दिलवाए

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 81 वर्षीय बुजुर्ग से 95 लाख 21 हजार रुपये की साइबर मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान विक्रम उर्फ विक्की निवासी कैथल के तौर पर हुई है।



उसे सेक्टर-20 साइबर थाना की टीम ने पकड़ा है। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता से ठगी गई रकम में से 15 लाख रुपये आरोपित के बैंक खाते में आए थे। आरोपित को अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह के अनुसार यह मामला सेक्टर-6 पंचकूला निवासी 81 वर्षीय सेवानिवृत बुजुर्ग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे वाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा दिया गया।

आरोपितों ने उसे एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफार्म से जोड़कर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवानी शुरू कर दी। शुरुआत में आरोपितों ने उसके खाते में मुनाफे की रकम वापस भेजी, जिससे उसका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद अधिक मुनाफे का लालच देकर शिकायतकर्ता और उसकी पुत्रवधू के खातों से कुल 95,21,560 रुपये अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए गए। जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपितों ने उससे और पैसे जमा करवाने की मांग की।