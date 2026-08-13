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    पंचकूला में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल पर जनरेटर चढ़ाते समय क्रेन पलटी, दो की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:37 PM (IST)

    पंचकूला इंडस्ट्रियल फेज-2 में एक कंपनी में जनरेटर चढ़ाते समय क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर जांच करते पुलिस कर्मचारी।

    घटनास्थल पर जांच करते पुलिस कर्मचारी।

    HighLights

    1. पंचकूला इंडस्ट्रियल फेज-2 में क्रेन हादसा।

    2. तीसरी मंजिल पर जनरेटर चढ़ाते समय पलटी क्रेन।

    3. दो हेल्पर मनीष और नवीन की मौके पर मौत।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला इंडस्ट्रियल फेज-2 में वीरवार को एक बड़ा हादसा हुआ। एक कंपनी की तीसरी मंजिल पर जनरेटर चढ़ाते समय क्रेन पलट गई। इससे जनरेटर पर बैठे दो हेल्पर जनरेटर के साथ नीचे गिरे और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मनीष और नवीन के रूप में हुई है। मनीष मूलरूप से बिहार और नवीन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था।

    हादसा शाम चार बजे हुआ। क्रेन की मदद से जनरेटर को कंपनी की तीसरी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और क्रेन पलट गई। दोनों हेल्परों के नीचे गिरते ही चीख-पुकार मच गई।

    यह भी बताया जा रहा है कि हादसा बिजली की तारों को बदलते समय हुआ। पुलिस घटनास्थल पर जांच में जुटी है।