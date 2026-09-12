पंचकूला सेशंस कोर्ट से कर्नल को झटका, प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के दो आरोपितों की बरी का फैसला बरकरार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्लाॅट दिलाने के नाम पर सेना के कर्नल से 15.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दो आरोपितों को बरी करने का फैसला बरकरार रहेगा है। सेशंस कोर्ट ने कर्नल बलराम सिंह बड़वाल की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि रिकाॅर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शिकायत के अनुसार, कर्नल बलराम सिंह बड़वाल की मुलाकात वर्ष 2014 में गौरांश एसोसिएट्स के मालिक मनव मल्होत्रा से हुई थी।

आरोप था कि मल्होत्रा ने मोहाली के न्यू चंडीगढ़ के डीएलएफ मुल्लांपुर में 24 लाख रुपये में प्लाॅट दिलाने का भरोसा देकर उनसे 11 नवंबर 2014 को पांच और दो लाख रुपए के चेक लिए। इसके बाद 27 दिसंबर को 8.40 लाख रुपए और लिए गए।

इस तरह कुल 15.40 लाख रुपए उन्होंने मल्होत्रा को दिए थे। बावजूद न तो एग्रीमेंट हुआ और न ही प्लाॅट मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। मामले में पुलिस ने मनव मल्होत्रा और राकेश सादिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के बाद चालान पेश किया था। ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को साक्ष्यों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ कर्नल ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी।

प्लाॅट का नंबर तक नहीं बता सके शिकायतकर्ता अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई महत्वपूर्ण कमियां थीं। जिस प्लाट के लिए 15.40 लाख रुपये देने का दावा किया गया, उसकी पहचान संबंधी पर्याप्त दस्तावेज रिकाॅर्ड पर नहीं थे।