चेक बाउंस मामले में महिला की सजा रद, 60 हजार चुकाने पर मिली राहत; पंचकूला कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को 60 हजार की पूरी राशि लौटाने के बाद गुरमीत कौर को राहत मिल गई है। पंचकूला जिला अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर महिला की अपील स्वीकार करते हुए पहले सुनाई गई 3 महीने की सजा का आदेश रद कर दिया।



कालका निवासी 59 वर्षीय गुरमीत कौर को कालका के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सितंबर 2025 को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई थी। साथ ही शिकायतकर्ता तरलोक सिंह को 60 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

इस फैसले के खिलाफ गुरमीत कौर ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच समझौता हो गया है। गुरमीत कौर ने शिकायतकर्ता को 60 हजार नकद देकर पूरी राशि का भुगतान कर दिया।