परिवार को हुए नुकसान की भरपाई किसी रकम से नहीं की जा सकती, हत्या मामले में पंचकूला कोर्ट की टिप्पणी

अंकेश ठाकुर, पंचकूला। 11 साल पुराने जमीनी विवाद में बिजली कर्मचारी सोम कुमार की हत्या मामले में जिला अदालत ने दोषी गुरनाम सिंह निवासी गांव डिब्बी माजरा को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में कुल 52,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सेशंस जज बिक्रमजीत अरोड़ा ने मुआवजे को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सोम कुमार की मौत से उसके परिवार को हुए नुकसान की भरपाई किसी रकम से नहीं की जा सकती।

वहीं घायल कांता देवी को हुए शारीरिक और मानसिक आघात की भी पूरी भरपाई संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत पीड़ितों को आर्थिक मदद देना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि 52,500 रुपए की जुर्माना राशि परिवार के उचित पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसलिए हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मामले को पंचकूला डीएलएसए के पास भेजने की सिफारिश की गई है। डीएलएसए मृतक के पात्र वारिसों और घायल कांता देवी को नियमानुसार उचित मुआवजा तय करेगा। अनाज मंडी के पीछे मिला था शव मामला वर्ष 2015 का है। टिब्बी माजरा निवासी सोम कुमार (32) रायपुररानी बिजली बोर्ड में कार्यरत था। जमीनी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। छह दिसंबर 2015 को उसका शव रायपुररानी अनाज मंडी के पीछे मिला था। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। वहीं पुलिस ने गुरनाम सिंह और देशराज को गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत ने आरोपित देशराज को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया और गुरनाम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।