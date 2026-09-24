पंचकूला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सेशंस जज को आया ई-मेल; पुलिस ने परिसर करवाया खाली

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-1 स्थित जिला अदालत को वीरवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ई-मेल सेशंस जज की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया।

सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। डीएसपी, एसपी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कोर्ट परिसर को खाली कराते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया।

मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाॅयड और विशेष पुलिस टीमें तैनात की गईं। कोर्ट के चप्पे-चप्पे, पार्किंग एरिया, रिकॉर्ड रूम, चैंबर और टॉयलेट की गहन जांच की गई। पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

डीसीपी ने कहा कि धमकी संबंधी सूचना मिलते ही निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई की गई। कोर्ट परिसर की पूरी तरह जांच कर ली गई है और स्थिति पूर्णतः सुरक्षित है। पुलिस की साइबर सेल ईमेल के स्रोत और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है।