पंचकूला में कारोबार में निवेश का झांसा देकर 60 लाख की ठगी, पति-पत्नी समेत तीन के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, पंचकूला। खाद्यान्न और कृषि उत्पादों के कारोबार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 60 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है।

आरोपितों ने दो महीने में 30 लाख रुपये मुनाफे के साथ पूरी रकम लौटाने का भरोसा देकर निवेश कराया, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की। आर्थिक अपराध शाखा-1 की जांच के बाद सेक्टर-5 थाना पुलिस ने प्रवीन सिंह, उसकी पत्नी सुनीता और मध्य प्रदेश निवासी मनोज पाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सेक्टर-12 निवासी जगबीर सिंह जेएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं। शिकायत के अनुसार मई 2025 में एक परिचित के माध्यम से प्रवीन सिंह ने उनसे संपर्क किया। उसने खुद को कृषि उत्पादों का बड़ा व्यापारी बताया। इसके बाद प्रवीन और उसकी पत्नी सुनीता ने मोहाली स्थित घर पर मुलाकात कर कृषि सामान की खरीद-बिक्री में निवेश करने पर दो महीने में 30 लाख रुपये मुनाफा देने का भरोसा दिया। आरोपितों की बात पर विश्वास कर जगबीर सिंह ने अपनी कंपनी के खाते से 11 जुलाई 2025 को 50 लाख और 12 जुलाई को 10 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए प्रवीन सिंह की फर्म एसएस ट्रेडर्स के खाते में भेजे।

सितंबर में रकम मांगने पर आरोपित बहाने बनाने लगे। 25 अक्टूबर को मुलाकात में नवंबर तक भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन रकम नहीं मिली। छह दिसंबर को बताए गए स्टाक स्थल पर पहुंचे तो वहां कोई माल नहीं मिला।