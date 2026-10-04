बेटी ने पिता को मदद के लिए कनाडा बुलाया, पंचकूला कोर्ट पहुंची फरियाद; भ्रष्टाचार के आरोपित को विदेश की मंजूरी



जागरण संवाददाता, पंचकूला। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामले के आरोपित टोहाना निवासी 52 वर्षीय राजेश सचदेवा को बेटी के बुलावे पर पंचकूला अदालत से कनाडा और कजाकिस्तान जाने की सशर्त मंजूरी मिल गई है।

यह अनुमति 15 लाख रुपये की सिक्योरिटी और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर दी है। आरोपित को 25 अक्टूबर को अदालत को अपनी वापसी की सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी ओर से जमा सिक्योरिटी और जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

राजेश सचदेवा पंचकूला के सेक्टर-5 थाने में 21 जून 2018 को दर्ज भ्रष्टाचार मामले में आरोपित है। इस मामले में उसे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। अदालत ने शर्त लगाई थी कि वह संबंधित अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेगा और पासपोर्ट जमा करना होगा।

इसी शर्त के चलते राजेश सचदेवा ने विदेश जाने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने उसे संबंधित ट्रायल कोर्ट में पहले आवेदन देने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसके बाद उसने पंचकूला अदालत में आवेदन किया।

पहले बेटी की ग्रेजुएशन, फिर बिजनेस मीट आवेदन में बताया गया कि राजेश की बेटी आस्था सचदेवा कनाडा के वैंकूवर में रहती है। उसने 9 सितंबर को पिता को पत्र भेजकर अपनी प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ग्रेजुएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही राजेश को बेटी की भारत वापसी के लिए सामान पैक करने और स्थानांतरण में मदद करनी है।