क्षतिग्रस्त कार का बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी, कंपनी को अब चुकाने होंगे 2.71 लाख

अंकेश ठाकुर, पंचकूला। हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार का बीमा क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। पंचकूला स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले में बीमा कंपनी को वाहन की बीमित घोषित कीमत (आईडीवी) का 75 प्रतिशत यानी 2 लाख 61 हजार 75 रुपए देने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार और केस खर्च के रूप में 5,500 रुपए भी देने होंगे। आयोग ने राशि पर शिकायत दायर करने की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं।



कैथल के असंध के गांव सलवान निवासी पूर्व नायब सूबेदार विजेंद्र ने वर्ष 2017 में नई हुंडई आइ-20 कार खरीदी थी। कार नंबर एचआर-40एफ-6083 का बीमा यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था, जिसकी वैधता 25 अगस्त 2020 से 24 अगस्त 2021 तक थी।

24 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बड़सर में कार हादसे का शिकार हो गई। उस समय कार विजेंद्र के दोस्त और सेना कर्मी परवीन कुमार चला रहे थे। वहीं नायब सूबेदार विजेंद्र उस समय जम्मू में परिवार के साथ थे। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को कब्जे में ले लिया था।

बीमा कंपनी ने इन आधारों पर खारिज किया क्लेम बीमा कंपनी का कहना था कि हादसे की जानकारी 18 दिन बाद दी गई। साथ ही शिकायतकर्ता और चालक के बयानों में अंतर था। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि क्लेम फार्म शिकायतकर्ता ने स्वयं नहीं भरा था और उसके हस्ताक्षर में भी अंतर पाया गया।

कंपनी की ओर से नियुक्त जांचकर्ता ने शिकायतकर्ता से हादसे वाली जगह का निरीक्षण कराने और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई। इन्हीं आधारों पर 30 जून 2021 को क्लेम खारिज कर दिया गया।

आयोग ने कहा- हादसा और बीमा वैध होना विवादित नहीं आयोग ने पाया कि 24 दिसंबर 2020 को हादसा हुआ था और उस समय वाहन वैध बीमा पाॅलिसी के तहत कवर था। हादसे के दिन ही बड़सर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

पुलिस रिकाॅर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और वाहन को टो करने की रसीद से भी हादसे की पुष्टि हुई। जांचकर्ता की रिपोर्ट में भी क्लेम को फर्जी या धोखाधड़ी वाला नहीं बताया गया था। 45 दिन में करना होगा भुगतान आयोग ने कहा कि केवल 18 दिन की देरी के आधार पर किसी वास्तविक क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। दुर्घटना के मामलों में ऐसी देरी को अपने आप में घातक आधार नहीं माना जा सकता।