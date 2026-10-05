पर्ची कटी पर इंजेक्शन-ड्रेसिंग के लिए भटकते रहे मरीज, पंचकूला सिविल अस्पताल में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स की दो घंटे की पेन-डाउन स्ट्राइक से सोमवार को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा।

सुबह 10 से 12 बजे तक ओपीडी में पर्ची बनती रही, लेकिन मरीजों को इंजेक्शन लगवाने, ड्रेसिंग कराने, दवा लेने और बीपी-शुगर की जांच के लिए इंतजार करना पड़ा।

भर्ती मरीजों को रूटीन इंजेक्शन और ड्रिप लगाने के लिए भी नर्सिंग स्टाफ के दोबारा काम पर लौटने का इंतजार करना पड़ा। कई तीमारदार खुद ही मरीजों की जरूरत का सामान जुटाते नजर आए।

हड़ताल पर बैठा नर्सिंग स्टाफ

नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू हुई यह पेन-डाउन स्ट्राइक 5 से 7 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक चलेगी। एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश के करीब 5500 नर्सिंग ऑफिसर और पंचकूला जिले के 100 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर इसमें शामिल हैं।

हालांकि मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, बच्चों की इमरजेंसी और इमरजेंसी आपरेशन थियेटर में सेवाएं सामान्य रहीं। इसके बावजूद ओपीडी और जनरल वार्डों में नर्सिंग सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी।