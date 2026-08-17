रंगदारी और हिस्सेदारी के लिए गैंगस्टर की धमकी, पुलिस सुरक्षा में पंचकूला के 10 कारोबारी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रंगदारी और कारोबार में हिस्सेदारी के लिए गैंगस्टरों की धमकी भरी काॅल्स ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के करीब 10 कारोबारी अब पुलिस सुरक्षा में अपना कारोबार कर रहे हैं।

इनमें बड़े शराब कारोबारी और नाइट क्लब संचालक शामिल हैं। धमकी भरी काल्स में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया है। यह सिलसिला एक शराब ठेकेदार से शुरू हुआ और अब बड़े ठेकेदारों के छोटे पार्टनरों तक पहुंच गया।

पुलिस सुरक्षा पाने वाले कारोबारियों में एक बड़ा शराब कारोबारी भी शामिल है, जिसका कारोबार हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इस कारोबारी समूह के पास हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में शराब आउटलेट हैं। इस कारोबारी से राज्य में शराब बिक्री में करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का दावा किया जा रहा है। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद कारोबारी का निवास पंचकूला में है। धमकी मिलने के बाद पंचकूला पुलिस ने उसे सुरक्षा उपलब्ध करवाई है।

क्लब संचालकों को धमकी के बाद फायरिंग सेक्टर-9 स्थित दो नाइट क्लब संचालकों को भी धमकी भरी काॅल्स आई है। लुबाना ब्रदर्स से जुड़े स्विस लाउंज के बाहर फायरिंग की घटना ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।

फायरिंग के दौरान रतन लुबाना लगातार भागते रहे, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद रतन लुबाना के एक पार्टनर को भी धमकी भरी काल आई, जिसमें उसे लुबाना जैसा अंजाम भुगतने की बात कही गई। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का दावा जींद-हिसार क्षेत्र से जुड़े एक बड़े शराब कारोबारी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की जानकारी मिली है। इसके बाद उसके छोटे पार्टनरों को भी धमकी भरी काल्स आने की बात कही जा रही है।