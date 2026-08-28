'मेरे सांवले रंग पर एतराज था, फाइनेंसर से था अफेयर'; पंचकूला में बूटीक संचालिका की हत्या में पति ने खोला राज

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर में बूटीक संचालिका रजिंदर कौर के हत्या मामले में पुलिस ने कालका निवासी महिला के पति श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है।

पूछताछ के दौरान आरोपित ने कई हैरानीजनक खुलासे किए हैं। श्याम ने पुलिस को बताया कि राजिंदर कौर का फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। उसके साथ वह चैटिंग किया करती थी। जिसे उसके बेटे ने भी पढ़ लिया।



श्याम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके सांवले रंग को लेकर विवाद किया करती थी। क्योंकि राजिंदर कौर का रंग साफ था। पुलिस के अनुसार श्याम को काफी समय से राजिंदर कौर के ऊपर शक था लेकिन चैट पढ़ने के बाद वह अपने गुस्से पर संयम नहीं रख पाया।

झगड़ा करके दो बेटियों के साथ छोड़ दिया था घर आरोपित ने पुलिस को बताया कि चैट का खुलासा होने के बाद उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ था। जिसके बाद राजिदंर कौर करीब 20 दिन पहले घर छोड़ कर पिंजौर के रत्तपुर में किराए पर रहने आ गई थी।

वह अपने साथ दोनों बेटियां भी ले आई थी जबकि बेटा उसी के पास रहा। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को समझाया था कि फिर से नया जीवन शुरू करते है लेकिन वह नहीं मानी। रेकी कर बाजार से खरीदा चाकू पुलिस के अनुसार राजिंदर झगड़े के बाद पिंजौर में रहने के लिए आई तो आरोपित ने प्लानिंग के तहत महिला की रेकी कर यह देखा कि वह कहां रहती है। बुटीक पर किस समय आती जाती है। इसके बाद उसने पहले से ही बाजार के खरीद कर रखे चाकू से उसका गला रेत दिया। पुलिस के अनुसार श्याम सिंह ने मौका ए वारदात से जाने से पहले यह मान लिया था कि राजिंदर कौर मर चुकी है।