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'मेरे सांवले रंग पर एतराज था, फाइनेंसर से था अफेयर'; पंचकूला में बूटीक संचालिका की हत्या में पति ने खोला राज

By Ankesh Kumar Edited By: Sohan Lal
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:58 PM (IST)

पिंजौर में बूटीक संचालिका राजिंदर कौर की हत्या के मामले में पति श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पूछताछ के दौरान आरोपित ने हैरानीजनक खुलासे किए।

  2. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया।

  3. पति ने बताया पत्नी का अफेयर था, रंग पर करती थी एतराज।

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर में बूटीक संचालिका रजिंदर कौर के हत्या मामले में पुलिस ने कालका निवासी महिला के पति श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है।

पूछताछ के दौरान आरोपित ने कई हैरानीजनक खुलासे किए हैं। श्याम ने पुलिस को बताया कि राजिंदर कौर का फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। उसके साथ वह चैटिंग किया करती थी। जिसे उसके बेटे ने भी पढ़ लिया।

श्याम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके सांवले रंग को लेकर विवाद किया करती थी। क्योंकि राजिंदर कौर का रंग साफ था। पुलिस के अनुसार श्याम को काफी समय से राजिंदर कौर के ऊपर शक था लेकिन चैट पढ़ने के बाद वह अपने गुस्से पर संयम नहीं रख पाया।

झगड़ा करके दो बेटियों के साथ छोड़ दिया था घर

आरोपित ने पुलिस को बताया कि चैट का खुलासा होने के बाद उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ था। जिसके बाद राजिदंर कौर करीब 20 दिन पहले घर छोड़ कर पिंजौर के रत्तपुर में किराए पर रहने आ गई थी।

वह अपने साथ दोनों बेटियां भी ले आई थी जबकि बेटा उसी के पास रहा। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को समझाया था कि फिर से नया जीवन शुरू करते है लेकिन वह नहीं मानी।

रेकी कर बाजार से खरीदा चाकू

पुलिस के अनुसार राजिंदर झगड़े के बाद पिंजौर में रहने के लिए आई तो आरोपित ने प्लानिंग के तहत महिला की रेकी कर यह देखा कि वह कहां रहती है। बुटीक पर किस समय आती जाती है। इसके बाद उसने पहले से ही बाजार के खरीद कर रखे चाकू से उसका गला रेत दिया। पुलिस के अनुसार श्याम सिंह ने मौका ए वारदात से जाने से पहले यह मान लिया था कि राजिंदर कौर मर चुकी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया हैं। आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है।

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बता दें कि बुधवार 26 अगस्त को पिंजौर के अब्दुल्लापुर में बुटीक संचालिका राजिंदर कौर की दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले राजिंदर कौर ने डायरी के एक पन्ने पर लिखा ‘मुझे मारने वाला मेरा पति है, प्लीज हेल्प। सास है और मेरी ननदें हैं प्रीति व नीतू। मेरा देवर...’ हालांकि इसके आगे की लाइन वह नहीं लिख पाई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी।