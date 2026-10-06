पंचकूला में मधुमक्खियों के हमले से तीन बच्चों के पिता की मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। एचएमटी के पास मधुमक्खियों के हमले में गंभीर रूप से घायल वार्ड-18 निवासी रिंकू की मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन पहले रिंकू समेत तीन युवक मधुमक्खियों के हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे।

रिंकू अस्पताल में भर्ती था और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रिंकू शादीशुदा था और अपने पीछे पत्नी तथा तीन बच्चों को छोड़ गया है। इससे पहले भी वार्ड नंबर 18 के रामपुर सियूड़ी निवासी 25 वर्षीय राजकुमार की मधुमक्खियों के काटने से मौत हो चुकी है। 20 सितंबर को राजकुमार अपने दो दोस्तों के साथ कौशल्या डैम के पास जंगल में लकड़ियां लेने गया था।