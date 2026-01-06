Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विदेशी हथियारों की तस्करी करने वाला काबू, मेड इन जापान पिस्टल और गोलियां बरामद

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:59 PM (IST)

    पंचकूला डिटेक्टिव स्टाफ ने पिंजौर-मढ़ावाला हाईवे से एक हथियार तस्कर सतीश कुमार उर्फ टीटी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक 'मेड इन जापान' पिस्टल और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पंचकूला पुलिस की गिरफ्त में हथियार तस्कर।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। डिटेक्टिव स्टाफ पिंजौर-मढ़ावाला हाईवे पर एक शातिर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांव महताब माजरा निवासी सतीश कुमार उर्फ टीटी से मेड इन जापान पिस्टल और चार गोलियां बरामद हुई। उसके खिलाफ थाना पिंजौर में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि आरोपित को आज कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और आपसी झगड़ों से संबंधित कुल छह मामले थाना पिंजौर एवं कालका में दर्ज हैं। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपित से पूछताछ की जा रही है।