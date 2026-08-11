पंचकूला में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अमरावती एन्क्लेव में 300 मकानों के बाहर से फेंसिंग, ग्रिल और रैंप तोड़े

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। अमरावती एन्क्लेव में करीब 300 मकानों के बाहर की गई फेंसिंग, ग्रिल तथा रैंप बुलडोजर से तोड़े।

मकान मालिकों और लोगों की ओर से कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मदद से कार्रवाई को पूरा किया। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन मकानों के बाहर अभी भी अतिक्रमण है, उनके विरुद्ध भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा ऐसे स्थानों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। डीटीपी बबीता गुप्ता ने कहा कि सरकार अथवा विभाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में निर्माण कार्य हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रविधानों के अनुसार करना अनिवार्य है।

भवन मालिकों द्वारा स्वीकृत नियमों का उल्लंघन कर सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग की जगह पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।