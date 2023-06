Wrestlers: पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने पर बोले दंगल गर्ल के पिता, 'सोई सरकार आखिरकार जाग गई'

चंडीगढ़, एजेंसी। सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसे लेकर द्रोणाचार्य अवॉर्डी और कुश्ती कोच महावीर सिंह फोगाट कहा, "यह बहुत अच्छा है कि सोई हुई सरकार आखिरकार जाग गई है। हम भी इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं।"

#WATCH | Charkhi Dadri, Haryana | "This is very good. The Govt woke up after so many days and Anurag Thakur invited the wrestlers, so I would like to say that a solution must come out..," says Mahavir Singh Phogat, Dronacharya awardee, wrestling coach and uncle of Vinesh Phogat… pic.twitter.com/eLBQaljKIy