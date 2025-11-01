सीएम सैनी ने 60वें हरियाणा दिवस पर 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को दी 2100 की आर्थिक सहायता, प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 60वें हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। 1 नवंबर, 1966 को आज ही के दिन हरियाणा का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को "हरियाणा वासियों की 6 दशकों की श्रम, साधना और सफलताओं की गाथा का उत्सव" बताया और घोषणा की कि इस वर्ष हरियाणा दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस पर शुरू की गई 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप' की सफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 तक 6 लाख 97 हजार 697 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से जांच के बाद 5 लाख 22 हजार 162 महिलाएं पात्र पाई गईं। यह योजना 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की उन सभी महिलाओं के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर इन 5 लाख 22 हजार 162 पात्र बहन-बेटियों के खातों में 2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की।

डिजिटल पहल और सुशासन सुशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री को भी लागू किया। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी हैं। यह पहल रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दिलाएगी।

विकास और प्रगति का लेखा-जोखा मुख्यमंत्री ने बताया कि दो सप्ताह पहले ही उनकी डबल इंजन सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर ले जा रही है। संकल्प पत्र के 217 वादों में से 47 को 1 साल में ही पूरा कर दिया गया है, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है।