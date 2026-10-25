BJP में अब नहीं होगी पुराने नेताओं की अनदेखी, निभाएंगे सक्रिय भूमिका; स्मृति इरानी ने अर्चना गुप्ता को दी खास सलाह
हरियाणा भाजपा में अब पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को सक्रिय भूमिका में लाया जाएगा, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। पार्टी प्रभारी ...और पढ़ें
HighLights
स्मृति ईरानी ने पूर्व अध्यक्षों को सक्रिय करने की सलाह दी।
अनुभवी नेताओं को संगठन की बैठकों में शामिल किया जाएगा।
युवा जोश और पुराने अनुभव से पार्टी होगी मजबूत।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा के संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। चार दिन पहले पंचकूला में हुई संगठन की बैठक में पार्टी की हरियाणा प्रभारी स्मृति इरानी ने प्रदेश अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता को सलाह दी कि वे पूर्व प्रदेशाध्यक्षों को साथ लेकर चलें। यही बात उन्होंने जिला अध्यक्षों से भी कही है।
प्रदेश प्रभारी ने नियुक्ति के बाद एक माह तक भाजपा संगठन की ओर से चल रही गतिविधियों को परखा। उसके बाद ही पहली बैठक लेने वह यहां आई थी। प्रभारी ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों या जिला अध्यक्ष, उनकी मेहनत से ही पार्टी को तीसरी बार सत्ता मिली है।
अनुभव और जोश को मिलकर ही पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी
मेरी नजर में कुछ जगहों पर पार्टी के पुराने नेताओं को नजर अंदाज किया जाता रहा है। विशेष मौकों पर ही उनको बैठक में बुलाया जाता है। युवा और नए कार्यकर्ता पार्टी के लिए पेड़ की शाखा की तरह काम कर रहे हैं, तो पुराने नेता पदाधिकारी उसे पेड़ की जड़ है। अनुभव और जोश को मिलकर ही पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। पाक्षिक बैठकों में पूर्व पदाधिकारी को आमंत्रित करें और मासिक रणनीति बनाने के लिए उनके भी विचार लिए जाएं।