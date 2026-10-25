BJP में अब नहीं होगी पुराने नेताओं की अनदेखी, निभाएंगे सक्रिय भूमिका; स्मृति इरानी ने अर्चना गुप्ता को दी खास सलाह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा के संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। चार दिन पहले पंचकूला में हुई संगठन की बैठक में पार्टी की हरियाणा प्रभारी स्मृति इरानी ने प्रदेश अध्यक्ष डा अर्चना गुप्ता को सलाह दी कि वे पूर्व प्रदेशाध्यक्षों को साथ लेकर चलें। यही बात उन्होंने जिला अध्यक्षों से भी कही है।

प्रदेश प्रभारी ने नियुक्ति के बाद एक माह तक भाजपा संगठन की ओर से चल रही गतिविधियों को परखा। उसके बाद ही पहली बैठक लेने वह यहां आई थी। प्रभारी ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों या जिला अध्यक्ष, उनकी मेहनत से ही पार्टी को तीसरी बार सत्ता मिली है।