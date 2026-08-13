हरियाणा में अब लीज पर भी खुलेंगे नर्सिंग होम, डॉक्टरों को मिली बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब रिहायशी कॉलोनियों में लीज की जमीन पर भी नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। नए नर्सिंग होम के लिए डाक्टर के पास खुद की जमीन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे उन डाक्टरों काे राहत मिलेगी, जो अपनी जमीन नहीं होने के कारण रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम शुरू नहीं कर पा रहे थे। सरकार का तर्क है कि नए नियम से कॉलोनियों में लोगों को उनके घर के नजदीक ही उपचार और भर्ती की सुविधा मिल सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत एलोपैथिक और आयुष दोनों पद्धतियों के योग्य डाक्टर रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। प्लॉट डाक्टर के नाम होना जरूरी नहीं होगा, बल्कि वह उसे लीज पर लेकर भी यह सुविधा शुरू कर सकेगा। इसके लिए निर्धारित कन्वर्जन चार्ज देना होगा। हालांकि, लीज वाले प्लॉट पर नर्सिंग होम चलाने की अनुमति लीज की अवधि तक ही वैध रहेगी। यानी लीज खत्म होने के साथ नर्सिंग होम की अनुमति भी खत्म हो जाएगी।

नर्सिंग होम खोलने वाले डाक्टर के पास संबंधित मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल का वैध पंजीकरण नंबर होना चाहिए। डाक्टर का प्रैक्टिस में होना और स्थानीय शाखा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में पंजीकृत होना भी जरूरी होगा। आवेदन के साथ इस संबंध में शपथपत्र देना होगा।