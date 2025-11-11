अब विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की भी नौकरी सेवानिवृत्ति तक होगी सुरक्षित, CM नायब सैनी का बड़ा एलान
हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा देने की मांग की गई है, ताकि वे छात्रों के भविष्य निर्माण में योगदान कर सकें। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वेतन संबंधी अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि कालेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए अगले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है।
हुकटा अध्यक्ष विजय मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा का कानून बनाने के लिए पिछले साल शीतकालीन सत्र से चली हुई फाइल की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित किया जाए ताकि सबका रोजगार सुरक्षित हो सके।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारी मांग ली गई है। जल्द ही सेवा सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी दे दी जाएगी। डा. विजय मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों द्वारा भी मांगी गई सूचना आगामी कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी कालेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भांति सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे पूरी निश्चिंतता और समर्पण के साथ प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें। बाक्सबीपीएस महिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याएं खत्म होंगीभगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल वेतन संबंधी अनियमितताओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला।
बकाया वेतन नहीं मिलने और आगामी महीनों के वेतन को लेकर बजट संबंधी आशंकाओं के बीच कर्मचारी संघर्ष समिति की सचिव डा. सुमन ने मुख्यमंत्री से विश्वविद्यालय को विशेष ग्रांट जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने संबंधित उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भविष्य में उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
