अब विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की भी नौकरी सेवानिवृत्ति तक होगी सुरक्षित, CM नायब सैनी का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ (हुकटा) को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि कालेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए अगले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हुकटा अध्यक्ष विजय मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा का कानून बनाने के लिए पिछले साल शीतकालीन सत्र से चली हुई फाइल की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित किया जाए ताकि सबका रोजगार सुरक्षित हो सके।