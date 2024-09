नायब सैनी ने आतिशी को दी बधाई, कहा- दिल्ली के हित में फैसला लेना केजरीवाल के नहीं

भाजपा में कोई नाराज नहीं है, हर कोई कमल के लिए काम कर रहा है। बता दें कि हरियाणा के सभी 90 सीटों पर पांच अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे। वहीं, आठ अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे।

#WATCH | On Congress allegations of infighting in BJP, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "There is infighting in Congress. No one is upset in BJP, everyone is working for the lotus (BJP's symbol)."



