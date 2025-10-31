नफे सिंह राठी हत्याकांड: चालक को नहीं मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा, सरकार की दलील के बाद हाईकोर्ट ने किया इनकार  

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष रह चुके नफे सिंह राठी की हत्या मामले में शिकायतकर्ता राकेश कुमार और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यह मामला 25 फरवरी 2024 का है, जब झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित बराही लेवल क्रासिंग पर चार शूटरों ने राठी की एसयूवी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी।

इस हमले में नफे सिंह राठी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जबकि राठी द्वारा निजी तौर पर रखे गए तीन गनमैन घायल हुए थे। राकेश कुमार उस समय राठी के ड्राइवर थे। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि वे इस मामले में शिकायतकर्ता और आंखों देखे गवाह दोनों हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए।

साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि रेवाड़ी जिला जेल के हेड वार्डन को उनकी सुरक्षा टीम में शामिल किया जाए या किसी एक मौजूद पुलिसकर्मी की जगह लगाया जाए। राकेश कुमार ने एफआइआर में बताया था कि एक सफेद रंग की कार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बराही रेलवे क्रासिंग बंद होने से उन्हें रुकना पड़ा। तभी दूसरी गाड़ी से पांच हमलावर उतरे और फायरिंग शुरू कर दी।

राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि राकेश कुमार और उनके परिवार को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी जा चुकी है। जहां तक रेवाड़ी जेल के हेड वार्डन को सुरक्षा में शामिल करने की मांग है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जेल विभाग के अधीन कार्यरत है और महानिदेशक (जेल) को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है।