जज साहब! मुझे और परिवार को जान का खतरा, पर्याप्त-निरंतर सुरक्षा मिले, नफे सिंह राठी हत्याकांड के मुख्य गवाह ने रखी मांग

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्या मामले में मुख्य गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। गवाह ने अदालत में कहा कि उसे और उसके परिवार को लगातार जान का खतरा है, जिसके चलते वह बयान देने की मानसिक स्थिति में नहीं है।

अदालत ने गवाह की गवाही टालते हुए उसकी सुरक्षा पर पुनः निर्णय लेने के लिए मामला सक्षम प्राधिकरण के पास भेज दिया। वीरवार को मामले में आरोपित आशिश, सचिन, धर्मेंद्र और अमित गुलिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अन्य आरोपित कपिल सांगवान, नकुल सांगवान, अतुल गुलिया और खुशप्रीत लाठर पहले ही भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान एक अन्य गवाह की गवाही दर्ज हुई।



मुख्य गवाह की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी अदालत के समक्ष उठ चुका है। 6 नवंबर 2025 को अदालत ने इसे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था। अदालत को 8 दिसंबर को कमेटी का निर्णय प्राप्त हुआ, जिसमें गवाह और उसके भाई को पेशी के दौरान सुरक्षा देने के लिए एक-एक गनमैन तैनात करने की मंजूरी दी गई थी।

गवाह ने अदालत में स्पष्ट कहा कि सुरक्षा केवल कोर्ट में पेश होने तक ही सीमित है, जबकि उसे और उसके परिवार को आरोपितों से लगातार खतरा बना हुआ है। उसने कहा कि मृतक नफे सिंह राठी के परिवार को चौबीसों घंटे 10-15 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली हुई है, जबकि वह इस मामले का मुख्य गवाह है, इसलिए उसे भी पर्याप्त और निरंतर सुरक्षा दी जानी चाहिए।

उसने अदालत से सुनवाई की तारीख से उसे मुक्त करने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई के पीपी ने भी बताया कि गवाह डर के माहौल में गवाही देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बयान टालने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने गवाह की सुरक्षा को अत्यंत गंभीर मानते हुए स्टैंडिंग कमेटी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुरक्षा केवल पेशी तक सीमित है या गवाही के बाद भी जारी रहेगी। अदालत ने निर्देश दिया कि कमेटी अपना अंतिम निर्णय अगली सुनवाई से पहले अदालत को भेजे।

अदालत ने मामले को 7 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ाते हुए अगली तारीख पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है। यह है मामला नफे सिंह राठी की 25 फरवरी 2024 बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास हत्या कर दी गई थी। उस समय नफे सिंह राठी अपनी गाड़ी में थे, तभी बदमाशों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में नफे सिंह राठी और उनके साथ बैठे पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, चालक राकेश और निजी गनमैन संजीत गंभीर रूप से घायल हुए थे।

घटना के बाद परिजनों व समर्थकों की मांग पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। 2 मई 2024 को सीबीआई ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में लेकर कार्रवाई शुरू की। तब से लगातार इसमें सुनवाई चल रही है। इस मामले में हत्या के आरोपित शूटर आशीष उर्फ बाबा, सचिन उर्फ सौरभ, धर्मेंद्र और अमित गुलिया पहले ही जेल में बंद हैं।