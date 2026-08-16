हरियाणा में अब 18 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे पालिका कर्मचारी, निकाय कार्यालयों में दो घंटे तालाबंदी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सफाई, सीवर, नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल को 18 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।

इसी दिन प्रदेशभर के सभी नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालयों में दो घंटे तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने 18 अगस्त को ‘विश्वासघात दिवस’ के रूप में मनाने का ऐलान किया है।



नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगे राम तिगरा तथा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 13 मई को सरकार के साथ 17 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन तीन महीने बीतने के बावजूद इन्हें लागू करने संबंधी आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए।

शास्त्री ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों के क्रियान्वयन के पत्र जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दो घंटे तालाबंदी कर जताएंगे रोष 18 अगस्त को दो घंटे की तालाबंदी के दौरान कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन का पुतला फूंककर सरकार के प्रति रोष जताएंगे। आंदोलन के अगले चरण में नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चेयरमैन व सदस्यों तथा नगर निगमों के महापौर और सदन के सदस्यों को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने की मांग की जाएगी।



कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पालिका रोल पर लगे अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेना, न्यूनतम वेतन देना, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती और सफाई-सीवर कर्मचारियों की पक्की भर्ती शामिल है।

अग्निशमन विभाग के अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने तथा शहीद कर्मचारी भविष्य चंद्र और रणवीर के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये आर्थिक सहायता, वर्दी भत्ता और जोखिम भत्ता देने की मांग भी शामिल है। विधायकों को ज्ञापन, बड़े आंदोलन की चेतावनी संघ ने 17 अगस्त से सांसदों और विधायकों को मांग पत्र व ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। 20 से 25 अगस्त तक प्रदेश के सभी 90 विधायकों के आवासों और कार्यालयों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। कर्मचारियों से विधानसभा के 27 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में उनकी मांगें उठाने की अपील की जाएगी।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इसे हल्के में लेने की भूल न करे। उनके अनुसार 13 मई के समझौते को लागू न किए जाने के कारण कर्मचारियों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा है।