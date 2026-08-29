हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में खैर के पेड़ों का अवैध कटान, एक आरोपित काबू; जनवरी से गिरोह सक्रिय

संवाद सहयोगी, मोरनी (पंचकूला)। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के थापली से धामण रोड पर पिंजौर रेंज के मल्लाह ब्लाॅक के अंतर्गत आने वाली जोनपुर बीट के कंपार्टमेंट नंबर सी-232 में खैर के कीमती पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है।

खास बात यह है कि इसी स्थान पर जनवरी में भी खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया था। इसके बावजूद अब दोबारा यहां पेड़ों की कटाई मिलने से वन विभाग की निगरानी और जंगल में सक्रिय लकड़ी तस्करों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस बार वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपित को पकड़ लिया जबकि उसके 5 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। आरोपित की पहचान अनवर निवासी पलोड़ी, पौंटा साहिब के रूप में हुई है।

वन विभाग ने आरोपित को आगामी कानूनी कार्रवाई और पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। वन विभाग की टीम जिसका नेतृत्व वन राजिक अधिकारी विजय नेहरा कर रहे थे, को सूचना मिली थी कि जोनापुर बीट में खैर के हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है।

सूचना के आधार पर वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम को वहां खैर के काटे गए पेड़ों के करीब 8-9 लट्ठे बरामद हुए। विभाग के अनुसार, मौके पर लगभग चार से पांच खैर के पेड़ों को काटे जाने के साक्ष्य मिले हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक आरोपित को मौके से पकड़ लिया।

जनवरी में भी इसी स्थान पर हुआ था कटान वन विभागीय सूत्रों के अनुसार, जोनापुर बीट का यह क्षेत्र पहले भी अवैध कटान की घटनाओं को लेकर सामने आ चुका है। इसी वर्ष जनवरी में भी इसी स्थान पर खैर के कई कीमती पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया था।