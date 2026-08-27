हरियाणा में मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस को दोहरे लाइसेंस से मिलेगी राहत, कानून में होगा संशोधन; आज विधेयक पेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार शहरी क्षेत्रों में स्लाटर हाउस और मीट की दुकानों के संचालन को लेकर लागू दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था खत्म करने जा रही है। इसके लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की ओर से दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करने के निर्देश के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की गई है। सरकार का तर्क है कि जब इन गतिविधियों का नियमन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा की ओर से पहले से किया जा रहा है, तो नगर निगम स्तर पर अलग ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता बनाए रखने का औचित्य नहीं है।

विधानसभा में विधेयक पास सरकार अब हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में पेश करेगी। विधेयक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 329 की उपधारा (1) को हटाने का प्रविधान किया गया है। मौजूदा धारा 329 (1) के तहत बिना नगर निगम आयुक्त के लाइसेंस के कसाई, मछली विक्रेता, पोल्ट्री कारोबार अथवा मानव उपभोग के लिए मांस आयात करने का कारोबार करना या मांस, मछली अथवा पोल्ट्री बेचने की जगह संचालित करना प्रतिबंधित है।

संशोधन का सबसे बड़ा असर यह होगा कि मीट की दुकान या संबंधित कारोबार के लिए नगर निगम से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मांस कारोबार पर सभी नियंत्रण खत्म हो जाएंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े लागू नियमों के तहत आवश्यक लाइसेंस, स्वीकृतियां, निरीक्षण और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन करना होगा।