अंबाला में 800 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक बनकर तैयार, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अंबाला छावनी में 800 करोड़ रुपये की लागत से बना आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक पूरी तरह तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद स्मारक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वर्ष 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समर्पित इस स्मारक में देशभर में हुए संघर्षों का इतिहास आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को बताया कि स्मारक में ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध के आधार पर क्रांति से जुड़ी घटनाओं को स्थान दिया गया है। इसके लिए पांच प्रतिष्ठित इतिहासकारों की समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय पुरातत्व संबंधी संस्थानों के अलावा लंदन और लाहौर से भी ऐतिहासिक दस्तावेज जुटाए गए हैं।