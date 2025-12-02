पंचकूला: रात के अंधेरे में खौफनाक हादसा, मोरनी की खाई में गिरने से शादी में आए युवक की मौत
पंचकूला में शादी समारोह में शामिल होने आए सिरसा के जसवीर की मोरनी में पैर फिसलने से खाई में गिरने से मौत हो गई। रात में हुई इस घटना के बाद, दोस्त ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। यह घटना मोरनी के खतरनाक इलाकों में सावधानी बरतने की चेतावनी है।
संवाद सहयोगी, मोरनी। सिरसा के डबवाली से आए जसवीर की मोरनी में खाई में गिरने से मौत हो गई। जसवीर अपने दोस्त के साथ पंचकूला में एक शादी में शामिल हुआ था।
शादी के बाद दोनों दोस्त मोरनी घूमने निकले थे। यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच मोरनी के थाना गांव के नजदीक हुई।
जसवीर गाड़ी से नीचे उतरा ताकि बाथरूम जा सके, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया।
साथी ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंच गए, जिन्होंने सुबह व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला। हालांकि तब तक जसवीर की मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से जसवीर को सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है।पुलिस ने बताया कि घटना की वजह से होने वाली मौत की जांच की जा रही है।
मृतक के परिवार और दोस्तों को इस दुर्घटना की जानकारी दी गई है। मोरनी क्षेत्र में यह घटना सभी के लिए एक चेतावनी भी बन गई है कि यहां के खतरनाक इलाकों में सावधानी से कदम रखने की जरूरत है।
