पंचकूला: रात के अंधेरे में खौफनाक हादसा, मोरनी की खाई में गिरने से शादी में आए युवक की मौत

संवाद सहयोगी, मोरनी। सिरसा के डबवाली से आए जसवीर की मोरनी में खाई में गिरने से मौत हो गई। जसवीर अपने दोस्त के साथ पंचकूला में एक शादी में शामिल हुआ था।

शादी के बाद दोनों दोस्त मोरनी घूमने निकले थे। यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच मोरनी के थाना गांव के नजदीक हुई।

जसवीर गाड़ी से नीचे उतरा ताकि बाथरूम जा सके, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया।

साथी ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंच गए, जिन्होंने सुबह व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला। हालांकि तब तक जसवीर की मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से जसवीर को सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है।पुलिस ने बताया कि घटना की वजह से होने वाली मौत की जांच की जा रही है।