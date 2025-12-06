मां केले खरीदने उतरी, मोबाइल फोन से खेल रहा दो साल का बच्चा कैब में छूटा, पुलिस ने 15 किमी पीछा कर बरामद किया

जागरण संवाददाता, पंचकूला। देहरादून से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ जा रही महिला का दो वर्षीय बच्चा कैब में रह गया और ड्राइवर अनजाने में आगे बढ़ गया। पुलिस टीम ने 15 किलोमीटर आगे जा चुकी कैब से बच्चे को बरामद कर उसकी मां से मिलवाया।

डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि महिला ने देहरादून से सुबह 6 बजे हिमाचल प्रदेश के लिए कैब बुक की थी। पिंजौर पहुंचने पर महिला ने कुछ केले और अन्य सामान खरीदने के लिए कैब से उतरने का निर्णय लिया और अपने छोटे बच्चे को व्यस्त रखने के लिए उसे मोबाइल फोन दिया। इसी दौरान ड्राइवर भी सामान लेने के लिए नीचे उतरा।

ड्राइवर ने वापस आते ही उसने बिना पीछे देखे वाहन स्टार्ट किया और नालागढ़ की दिशा में रवाना हो गया। महिला ने जब देखा कि कैब वहां नहीं है तो वह घबरा गई और सुबह 10:30 बजे पुलिस को सूचना दी। ईआरवी 526 टीम ने तुरंत कार्रवाई की। इंचार्ज रिषी कुमार और अन्य सदस्यों ने वाहन का पीछा किया।