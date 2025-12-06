Language
    मां केले खरीदने उतरी, मोबाइल फोन से खेल रहा दो साल का बच्चा कैब में छूटा, पुलिस ने 15 किमी पीछा कर बरामद किया

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    पंचकूला में एक महिला का दो साल का बच्चा कैब में छूट गया, जब वह पिंजौर में केले खरीदने उतरी थी। ड्राइवर अनजाने में 15 किलोमीटर आगे निकल गया। पुलिस ने त ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैब में छूटा बच्चे को उसकी मां को सौंपते हुए पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। देहरादून से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ जा रही महिला का दो वर्षीय बच्चा कैब में रह गया और ड्राइवर अनजाने में आगे बढ़ गया। पुलिस टीम ने 15 किलोमीटर आगे जा चुकी कैब से बच्चे को बरामद कर उसकी मां से मिलवाया।

    डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि महिला ने देहरादून से सुबह 6 बजे हिमाचल प्रदेश के लिए कैब बुक की थी। पिंजौर पहुंचने पर महिला ने कुछ केले और अन्य सामान खरीदने के लिए कैब से उतरने का निर्णय लिया और अपने छोटे बच्चे को व्यस्त रखने के लिए उसे मोबाइल फोन दिया। इसी दौरान ड्राइवर भी सामान लेने के लिए नीचे उतरा।

    ड्राइवर ने वापस आते ही उसने बिना पीछे देखे वाहन स्टार्ट किया और नालागढ़ की दिशा में रवाना हो गया। महिला ने जब देखा कि कैब वहां नहीं है तो वह घबरा गई और सुबह 10:30 बजे पुलिस को सूचना दी। ईआरवी 526 टीम ने तुरंत कार्रवाई की। इंचार्ज रिषी कुमार और अन्य सदस्यों ने वाहन का पीछा किया।

    बच्चे ने फोन रिसीव किया और पुलिस ने ड्राइवर से संपर्क किया। ड्राइवर ने गलती से कार आगे बढ़ाने की बात कही। पुलिस ने उसे तुरंत रोक दिया। सब इंस्पेक्टर रोशनलाल ने बताया कि जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध मंशा की पुष्टि नहीं हुई। बच्चे को सुरक्षित मां के हवाले कर दिया गया।