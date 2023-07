मिशन 2024 में जुटी BJP, हिसार में होगी अहम बैठक, चुनावी रणनीतियों पर देंगे जोर; CM मनोहर भी रहेंगे मौजूद

Lok Sabha Election 2024 हरियाणा के हिसार में आज बीजेपी कई बड़े नेताओं संग बैठक करेगी। मिशन 2024 को देखते हुए ही यह अहम बैठक प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब मुख्य रूप से शामिल होंगे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीतिया तैयार की जाएगी।

Lok Sabha Election 2024: मिशन 2024 में जुटी BJP, हिसार में होगी अहम बैठक

