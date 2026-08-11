'कपड़े उतरवाए, करंट लगाने की धमकी दी...', हरियामा में कुत्तों को पीटने का विरोध करना लॉ स्टूडेंट को पड़ा भारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कुत्तों के प्रति अमानवीय व्यवहार का विरोध करने पर कानून की पढ़ाई करने वाले एक छात्र को कथित अपहरण और मारपीट का सामना करना पड़ा।

अपहरण और मारपीट के आरोपित को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। छात्र ने आरोप लगाया कि आरोपित और उसके साथियों ने उसे जबरन ऑटो मार्केट ले जाकर कपड़े उतरवाए, गर्म हीटिंग रॉड पर पेशाब करने के लिए मजबूर किया और करंट लगाने की धमकी दी। आरोपितों पर 50 हजार रुपये मांगने और गूगल-पे के माध्यम से एक हजार रुपये ट्रांसफर कराने का भी आरोप लगाया गया था।

हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं: जस्टिस विक्रम जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने कहा कि आरोपित जांच में शामिल हो चुका है और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक ने जांच में सहयोग किया है, इसलिए यह याचिका स्वीकार की जाती है।

31 मार्च को छात्र ने एक वीडियो देखा, जिसमें एक व्यक्ति कुत्तों को पीट रहा था। छात्र ने आरोपित से ऐसा व्यवहार न करने की अपील की, जिससे वह नाराज हो गया। इसके बाद छात्र को मोटरसाइकिल पर जबरन ले जाया गया। छात्र ने एक अप्रैल को फतेहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की।