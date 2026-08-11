लाडली मर्डर केस: फांसी की सजा उम्रकैद में बदली, 50 साल रहना होगा जेल में; पीड़ित परिवार को 73 लाख देने का आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के कैथल में सात साल की मासूम लाडली (बदला हुआ नाम) से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी पवन उर्फ मोनी को सुनाई गई फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है।

हालांकि, कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ऐसी कड़ी शर्त लगाई है, जिसके तहत दोषी को कम से कम 50 साल की वास्तविक सजा जेल में बितानी होगी। इससे पहले उसे किसी भी स्थिति में रिहाई नहीं मिल सकेगी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दोषी पवन उर्फ मोनी को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी, लेकिन वह 50 साल की वास्तविक सजा पूरी किए बिना जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

इस तरह सजा में बदलाव के बावजूद दोषी को लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने यह व्यवस्था अपराध की गंभीरता को देखते हुए की है, ताकि दोषी को लंबे समय तक समाज से दूर रखा जा सके।

73 लाख रुपये का जुर्माना, पीड़ित परिवार को मिलेगा हाई कोर्ट ने दोषी पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 50 लाख रुपये और पोक्सो एक्ट के तहत 23 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस तरह उस पर कुल 73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह पूरी राशि पीड़ित बच्ची के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में भी दोषी को रिहाई नहीं मिलेगी। यानी 50 साल की वास्तविक सजा पूरी करने की शर्त के साथ पीड़ित परिवार के लिए निर्धारित मुआवजे की राशि भी देनी होगी। वसूल की गई पूरी राशि पीड़ित बच्ची के माता-पिता और भाई-बहनों में बराबर बांटी जाएगी।

8 अक्टूबर 2022 को लापता हुई थी मासूम मामला आठ अक्टूबर 2022 का है। कैथल के एक गांव में सात साल की मासूम खेलते हुए अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद अगले दिन उसका आधा जला हुआ शव बरामद हुआ था।