करवाचौथ पर छाए रहेंगे बादल, महिलाओं को मुश्किल से दिख पाएगा चांद! हरियाणा में 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा में करवाचौथ वाले दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में महिलाओं को चांद देखने में भी परेशानी हो सकती है।

पंचाग की गणना के अनुसार, कुरुक्षेत्र, थानेसर और अंबाला में चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8 बजकर 13 मिनट है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रात 8 बजकर 17 मिनट बजे और गुरुग्राम में 8 बजकर 18 मिनट पर चांद निकलेगा। वहीं, चंडीगढ़ में यह समय 8 बजकर 14 मिनट पर चंद्रोदय होगा। लेकिन संभावना है कि आसमान में बादल छाए रहने की वजह से महिलाएं चांद न देख सके। 28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट उत्तर भारत के कई राज्यों में कल बारिश हो सकती है। 29 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता औमौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दवाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में नमी पहुंचेगी।