दुलीना वैन हत्याकांड: काला जठेड़ी समेत 16 आरोपी बरी, 14 साल पहले पुलिस वैन में घुसकर की गई थी चार कैदियों की हत्या
झज्जर की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2012 के दुलीना वैन हत्याकांड में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी समेत 16 आरोपियों को बरी कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
16 आरोपी, जिनमें काला जठेड़ी शामिल, बरी हुए
2012 के दुलीना वैन हत्याकांड में आया फैसला
सबूतों के अभाव और पहचान खामियों के कारण बरी
जागरण संवाददाता, झज्जर। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने 10 मार्च 2012 के दुलीना वैन हत्याकांड में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल उर्फ छिप्पी, राजू बसौदी और नरेश उर्फ शेट्टी समेत 16 आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने 106 पृष्ठों के फैसले में कहा कि चार बंदियों की हत्या हुई थी, यह चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्यों से सिद्ध है, लेकिन अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि कटघरे में खड़े आरोपित ही हत्यारे थे।
आरोपितों में से एक पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मोहन ने बताया कि पहचान संबंधित खामियों, शिनाख्त परेड़ न होने, स्वतंत्र गवाहों की कमी और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों में कानूनी कमियों के चलते अदालन ने सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
ट्रक से टक्कर मारकर रोकी थी वैन, फिर बरसाईं गोलियां
10 मार्च 2012 को रोहतक पुलिस लाइन का एस्कार्ट गार्ड दल स्वराज माजदा वैन में पांच बंदियों को रोहतक कोर्ट से पेशी के बाद भोंडसी जेल ले जा रहा था। दोपहर करीब 3:15 बजे दुलीना जेल और नौरंगपुर मोड़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मारी।
वैन रुकते ही तीन सफेद कारों में सवार 10-12 हथियारबंद युवकों ने उसे घेर लिया और अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। श्रीभगवान, दिलबाग और अनिल उर्फ फौजी की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल नसीम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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- बरी: संदीप उर्फ काला, अनिल उर्फ लीला/छिप्पी, नरेश उर्फ शेट्टी, राज कुमार उर्फ राजू, राजेश उर्फ पूरू, मोहित शर्मा, दीपक उर्फ बनिया, अरुण हुड्डा, परवेश, रणबीर उर्फ फौजी, जितेंद्र उर्फ मीना, वेदपाल उर्फ रोहताश, जय भगवान उर्फ माल, सतबीर, पवन उर्फ टाइगर और बलराज उर्फ बिल्लू।
- कार्रवाई समाप्त: होशियारी देवी और सतीश की मृत्यु हो चुकी है।
- भगोड़े: सुमित राणा उर्फ सन्नी और सुरेश उर्फ सोनू को पीओ घोषित किया गया है।
बरी होने की वजह बनीं ये जांच खामियां
- वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों और घायल बंदियों ने आरोपितों को पहचानने से इनकार किया।
- एफआइआर में नाम नहीं होने के बावजूद आरोपितों की शिनाख्त परेड नहीं कराई गई।
- काला जठेडी और अनिल छिप्पी की जेल बैरक से जले मोबाइल और अंगीठी की बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया।
- काल डिटेल रिकॉर्ड संग अनिवार्य प्रमाण पत्र नहीं था।
- अदालत ने इन कमियों के कारण अभियोजन के साक्ष्यों को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं माना।
ट्रक लूट में 2017 में हो चुके बरी
दुलीना कांड से जुड़े ट्रक लूट के मामले में सभी आरोपित वर्ष 2017 में ही बरी हो चुके थे। अब मुख्य हत्याकांड में भी अभियोजन ठोस साक्ष्य से आरोप साबित नहीं कर सका। अदालत ने सभी 16 आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।