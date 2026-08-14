दुलीना वैन हत्याकांड: काला जठेड़ी समेत 16 आरोपी बरी, 14 साल पहले पुलिस वैन में घुसकर की गई थी चार कैदियों की हत्या

जागरण संवाददाता, झज्जर। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने 10 मार्च 2012 के दुलीना वैन हत्याकांड में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल उर्फ छिप्पी, राजू बसौदी और नरेश उर्फ शेट्टी समेत 16 आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने 106 पृष्ठों के फैसले में कहा कि चार बंदियों की हत्या हुई थी, यह चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्यों से सिद्ध है, लेकिन अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि कटघरे में खड़े आरोपित ही हत्यारे थे।

आरोपितों में से एक पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मोहन ने बताया कि पहचान संबंधित खामियों, शिनाख्त परेड़ न होने, स्वतंत्र गवाहों की कमी और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों में कानूनी कमियों के चलते अदालन ने सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

ट्रक से टक्कर मारकर रोकी थी वैन, फिर बरसाईं गोलियां 10 मार्च 2012 को रोहतक पुलिस लाइन का एस्कार्ट गार्ड दल स्वराज माजदा वैन में पांच बंदियों को रोहतक कोर्ट से पेशी के बाद भोंडसी जेल ले जा रहा था। दोपहर करीब 3:15 बजे दुलीना जेल और नौरंगपुर मोड़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मारी।

वैन रुकते ही तीन सफेद कारों में सवार 10-12 हथियारबंद युवकों ने उसे घेर लिया और अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। श्रीभगवान, दिलबाग और अनिल उर्फ फौजी की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल नसीम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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