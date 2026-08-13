हरियाणा में जलभराव पर सिंचाई विभाग अलर्ट, एक सप्ताह में निकलेगा जमा पानी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बारिश के बाद कुछ जिलों में जलभराव की स्थिति को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सक्रिय हो गया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बृहस्पतिवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों और प्रदेश में मौजूदा जलभराव की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों से पानी की जल्द से जल्द निकासी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

बैठक में बताया गया कि रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, नूंह और पलवल जिलों के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की सूचना मिली है। हालांकि विभाग के अनुसार फिलहाल स्थिति गंभीर नहीं है और इससे फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। अधिकारियों ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि जमा पानी की निकासी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति एक सप्ताह के भीतर दूर कर दी जाएगी।

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।