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    हरियाणा में जलभराव पर सिंचाई विभाग अलर्ट, एक सप्ताह में निकलेगा जमा पानी

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:57 PM (IST)

    हरियाणा में बारिश के बाद कुछ जिलों में हुए जलभराव को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सक्रिय हो गया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को एक ...और पढ़ें

    हरियाणा में जलभराव पर सिंचाई विभाग अलर्ट।

    हरियाणा में जलभराव पर सिंचाई विभाग अलर्ट।

    HighLights

    1. सिंचाई विभाग हरियाणा में जलभराव को लेकर सक्रिय

    2. मंत्री ने एक सप्ताह में पानी निकासी के निर्देश दिए

    3. फसलों की सुरक्षा प्राथमिकता, कोई ढिलाई नहीं

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बारिश के बाद कुछ जिलों में जलभराव की स्थिति को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सक्रिय हो गया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बृहस्पतिवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों और प्रदेश में मौजूदा जलभराव की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों से पानी की जल्द से जल्द निकासी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

    बैठक में बताया गया कि रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, नूंह और पलवल जिलों के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की सूचना मिली है। हालांकि विभाग के अनुसार फिलहाल स्थिति गंभीर नहीं है और इससे फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। अधिकारियों ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि जमा पानी की निकासी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति एक सप्ताह के भीतर दूर कर दी जाएगी।

    सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

    विभाग की समीक्षा बैठक में खास तौर पर खड़ी फसलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। मंत्री ने कहा कि जलभराव के कारण किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में पानी की शीघ्र निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और जल निकासी के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी भी बैठक में दी।

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