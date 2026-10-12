हरियाणा की मंडियों में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, इनेलो ने किसानों के लिए की मुआवजे की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सरकार से किसानों के लिए मुआवजा मांगा है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पिहोवा, लाडवा, इस्माइलाबाद, चीका और कैथल सहित अनेक क्षेत्रों में बारिश के कारण मंडियों में पड़ी किसानों की फसल खराब हुई है। प्रभावित मंडियों में अधिकारियों की टीमें भेजकर नुकसान का सर्वे कराया जाए।

अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हर बार बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है, लेकिन सरकार पिछली घटनाओं से सबक लेने और पुख्ता इंतजाम करने के बजाय मूकदर्शक बनी रहती है। किसान कई महीनों तक दिन-रात मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है। बीज, खाद, डीजल, सिंचाई और मजदूरी पर अपनी जमा-पूंजी खर्च करता है, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो मंडियों में अव्यवस्थाओं और बारिश से उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है।