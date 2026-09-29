नूंह रैली के बाद इनेलो ने बदली अपनी रणनीति, अब हरियाणा के इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
इनेलो ने नूंह की सम्मान दिवस रैली के बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता को गांव, मंडी और किसानों के मुद्दों से जोड़ने की रणनीति बनाई है।
HighLights
इनेलो ने नूंह रैली के बाद गांव, मंडी और किसान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया
पार्टी ने धान कटाई पर रोक और फसल मुआवजे की मांग उठाई
भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नूंह की सम्मान दिवस रैली के बाद इनेलो ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को अब सीधे गांव, मंडी और किसान के मुद्दों से जोड़ने की रणनीति का संकेत दिया है।
मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने रैली को पार्टी के लिए नए राजनीतिक विस्तार का संकेत बताते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा।
खास बात यह रही कि रैली के बाद पार्टी ने केवल चुनावी दावे नहीं किए, बल्कि किसानों की फसल, मंडियों की खरीद और शहरी आवास जैसे तत्काल मुद्दों पर सरकार को घेरने की घोषणा की।
प्रो. संपत सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं, लेकिन नूंह की रैली में जिस तरह लोगों की भागीदारी हुई, उससे पुराने राजनीतिक समीकरणों के बदलने का संकेत मिला है।
उन्होंने दावा किया कि किसान, युवा, महिलाएं, खिलाड़ी और आम लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध तथा नशे जैसी समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने भाजपा पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं घटाने का आरोप लगाते हुए नौकरियों पर सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।
संपत सिंह ने गुरुग्राम सहित कई क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और जमीन खरीद को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिग्रहण का भय दिखाकर जमीन कम कीमत पर खरीदने के मामले सामने आए हैं।
रामपाल माजरा ने सबसे ताजा मुद्दा धान कटाई पर रात की रोक का उठाया। हरियाणा सरकार ने धान की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन को शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक प्रतिबंधित किया है।
रामपाल माजरा ने कहा कि कंबाइन की सीमित समय-सीमा से किसानों को दिक्कत होगी और सरकार को रोक हटानी चाहिए। उन्होंने हाल की बारिश से खराब फसल का तत्काल मुआवजा देने और खरीद शुरू करने की मांग की। माजरा ने कहा कि इनेलो नेता अब मंडियों में जाकर किसानों की समस्याएं देखेंगे।
संपत सिंह और रामपाल माजरा ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज में कथित अड़चनों तथा दीनदयाल जन आवास योजना को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। माजरा ने आरोप लगाया कि योजना के नाम पर भाजपा नेताओं और करीबियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है तथा महंगे प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।