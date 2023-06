पंचकूला में गाड़ी समेत महिला को लेकर फरार हुए बदमाश, 3 जिलों की पुलिस लगी पीछे तो कैथल में गाड़ी छोड़ भागे

Haryana Crime News पंचकूला में मंगलवार दोपहर को दिन-दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पंचकूला से गाड़ी सहित एक महिला को अपने साथ लेकर फरार हो गए। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जैसे ही आरोपी कैथल के क्योडक गांव के पास पहुंचे तो इधर से कैथल की सीआईए टीम भी आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना हो गई। आरोपी डर के कारण गाड़ी को रॉन्ग साइड ही खड़ी करके फरार हो गए थे।

पंचकूला में गाड़ी समेत महिला को लेकर फरार हुए बदमाश

जागरण संवाददाता, कैथल। पंचकूला में मंगलवार दोपहर को दिन-दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पंचकूला से गाड़ी सहित एक महिला को अपने साथ लेकर फरार हो गए। दरअसल, पंचकूला के सेक्टर 20 में दोपहर के समय एक महिला अपनी नौकरानी के साथ गाड़ी में एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। गाड़ी समेत महिला को लेकर फरार हुए आरोपी मालकिन अपनी गाड़ी में नौकरानी को छोड़ गई थी। वहीं, गाड़ी भी स्टार्ट ही थी। उसी समय तीन नकाबपोश बदमाश आए और गाड़ी को लेकर भाग गए। मालकिन ने जब एटीएम से वापस आई उसने देखा कि न तो वहां गाड़ी है और न ही उसकी नौकरानी है। महिला ने उसी समय पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने वारदात को लेकर अंबाला और कैथल पुलिस के पास वीटी करवा दी थी। बदमाशों ने नौकरानी को अंबाला के पास ही उतार दिया और गाड़ी को कैथल की तरफ ले आए थे। गाड़ी खड़ी करके फरार हुए बदमाश गाड़ी के पीछे पंचकूला और अंबाला की पुलिस टीम लगी हुई थी। कैथल में भी यहां की सीआईए और क्योडक चौकी पुलिस ने नाका लगा दिया। जैसे ही आरोपी कैथल के क्योडक गांव के पास पहुंचे तो इधर से कैथल की सीआईए टीम भी आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना हो गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रोडक्ट चौकी इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ आरोपियों का रस्ता रोका तो आरोपी पुलिस के डर से रॉन्ग साइड में ही गाड़ी को खड़ी करके फरार हो गए। परिवार जनों ने बताई आपबीती इस मामले में जीरकपुर निवासी कमलनाथ ने बताया कि उसकी बहन गाड़ी में अपनी नौकरानी के साथ पंचकूला के सेक्टर 20 में बने एक्सिस बैंक के एटीएम से गाड़ी को स्टार्ट छोड़ कर पैसे निकालने गई थी। तभी वापस आकर देखा थी वहां पर ना तो गाड़ी थी और ना ही नौकरानी थी। उसके बाद उसने स्वजनों और पुलिस को सूचना दी थी।

Edited By: Preeti Gupta