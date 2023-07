पंचायत की मंजूरी बगैर सड़क या पक्की गली तोड़ी तो दर्ज होगा मुकदमा, खुदाई पर देना होगा मरम्मत का खर्च

हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। दरअसल अब नल के लिए पाइप बिछाने सहित अन्य कार्यों के लिए गली की खुदाई पर मरम्मत का खर्च देना होगा। वहीं सरकारी विभाग हो या फिर कोई व्यक्ति उसे गली खुदाई कराने के लिए पंचायत विभाग की मंजूरी लेनी होगी। विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किया।

पंचायत की मंजूरी बगैर सड़क या पक्की गली तोड़ी तो दर्ज होगा मुकदमा

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गांवों में नल के लिए पाइप लाइन बिछाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए मनमर्जी से सड़क और पक्की गली को तोड़ने वाले लोगों पर सरकार अब सख्ती बरतेगी। अगर जरूरी कारणों से गली की खुदाई करनी है तो पहले पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही गली की मरम्मत पर होने वाला खर्च भी वहन करना होगा। बिना पंचायत की मंजूरी के गली तोड़ना पड़ेगा भारी पंचायत की मंजूरी बगैर सड़क तोड़ने वालों पर केस दर्ज कराया जाएगा। पक्की गलियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि अब नए प्रविधानों के तहत ही पंचायतें गली तोड़ने की मंजूरी देंगी। जो भी व्यक्ति पंचायत की अनुमति के बिना गलियों को क्षतिग्रस्त करता है तो उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1995 के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। सरकारी विभाग को भी ग्राम पंचायत से लेनी होगी अनुमति निर्देश में यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति या सरकारी विभाग को किसी काम के लिए सड़क या पक्की गली को तोड़ना है तो इसकी अनुमति ग्राम पंचायत देगी। संबंधित व्यक्ति पंचायत को लिखित में बताएगा कि उसे किस काम के लिए गली का कितना हिस्सा तोड़ना है। इस हिसाब से गली को ठीक करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, इसका एस्टीमेट जेई से बनवाया जाएगा। जितना पैसा खर्च होगा, गली तोड़ने वाले व्यक्ति को पंचायत के खाते में उतनी राशि खाते में जमा करानी होगी। इसके बाद ही वह अपना काम शुरू कर सकेगा।

Edited By: Preeti Gupta