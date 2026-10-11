'चौटाला साहब की सरकार होती तो मुर्गा बना देते', अनाज मंडी में बोले अभय चौटाला; हरियाणा सरकार को दिया अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, करनाल। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को करनाल अनाज मंडी के दौरे के दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव से खरीद प्रक्रिया को लेकर सवाल किए। सचिव के जवाब से असंतुष्ट चौटाला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चौटाला साहब की सरकार होती तो मुर्गा बना देते।

अभय सिंह चौटाला ने मार्केट कमेटी सचिव से पूछा कि धान की खरीद कौन करवा रहा है? इस पर सचिव ने जवाब दिया कि वह रिकॉर्ड देखकर बताएंगे। सचिव ने यह भी कहा कि ऑक्शन रिकॉर्ड खरीद कराते हैं, इस पर चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि तू क्या बड़ा अफसर है, जो दफ्तर में बैठा रहता है।

अभय चौटाला ने धान खरीद में देरी को लेकर सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान लठ लेकर अनाज मंडी में पहुंचेंगे और लठ के दम पर भी खरीद कराई जाएगी। उन्होंने अनाज मंडियों को ताले लगाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। राज्यपाल को भी धान और जीरी के बीच का फर्क नहीं पता।