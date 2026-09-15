IAS पंकज अग्रवाल ने बैंक खाते खोलने की मंजूरी मामले में मांगी जमानत, CBI से स्टेटस रिपोर्ट की तलब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आईडीएफसी बैंक में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते खोलने की मंजूरी देने से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है।

सीबीआई ने इस मामले में आठ अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएस बेदी ने मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसका का नाम मूल प्राथमिकी में शामिल नहीं था। साथ ही जांच के दौरान उनके कब्जे से कोई नकदी, संपत्ति, जाली दस्तावेज, चेक, उपकरण अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

अदालत में पेश की जा चुकी है रिपोर्ट याचिका में यह भी कहा गया कि मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई की ओर से चालान अथवा अंतिम रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह आधार रखा गया कि जब जांच पूरी हो चुकी है और आरोप संबंधी दस्तावेज अदालत के समक्ष दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।