दहेज मृत्यु मामले में 22 साल बाद पति बरी, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- संदेह के आधार पर नहीं हो सकती सजा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब 22 वर्ष पुराने दहेज मृत्यु मामले में पति भानु प्रकाश को बरी कर दिया है। जस्टिस मंदीप पन्नू ने अपने फैसले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा को रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि मृतका को उसकी मौत से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में पति ने प्रताड़ित या परेशान किया था।

मामला 1998 का है। गीतिका शर्मा की शादी भानु प्रकाश से 10 फरवरी 1993 को मुजफ्फरनगर में हुई थी। शादी के बाद वह यमुनानगर की जगाधरी वर्कशाप कालोनी में पति के साथ रहने लगी थी। भानु प्रकाश रेलवे में जगाधरी रेलवे वर्कशाप में कार्यरत था। चार अगस्त 1998 को दोपहर करीब 12 बजे गीतिका करीब 90 प्रतिशत झुलस गई। पति और पड़ोसियों ने उसे पहले रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया गया।

पीजीआइ में उसी दिन रात करीब 8:45 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, यूटी चंडीगढ़ ने गीतिका का बयान दर्ज किया। गीतिका ने बताया कि वह रसोई की दीवार पर पेंट कर रही थी। पेंट ब्रश को केरोसिन में भिगोते समय तेल उसके कपड़ों और रसोई के फर्श पर गिर गया तथा केरोसिन की बोतल भी नीचे गिर गई। गैस चूल्हा जल रहा था, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। ॉनौ अगस्त 1998 को दोपहर करीब 1:15 बजे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण 90 प्रतिशत संक्रमित जलने से हुआ सेप्टीसीमिया बताया गया। मौत के बाद उसी दिन दोपहर करीब 2:30 बजे गीतिका के पिता पुलिस को शिकायत दी।

नोट में किस पर लगे आरोप जांच के दौरान मृतका के नाम से पांच पुराने पत्र और तीन मई 1998 का एक नोट पुलिस को दिया गया। नोट में पति, जेठ और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इसे एफएसएल मधुबन भेजा। एक रिपोर्ट में नोट और 24 फरवरी 1995 के पत्र की लिखावट एक ही व्यक्ति की बताई गई।

बाद में अदालत के आदेश पर नोट की तुलना मृतका के अन्य स्वीकार किए गए पत्रों से कराई गई, जिसमें एक अन्य विशेषज्ञ राय अभियोजन के पक्ष में निर्णायक नहीं रही। हाई कोर्ट ने कहा कि नोट की बरामदगी की परिस्थितियां भी संदिग्ध थीं और उसके लेखक को लेकर दो अलग-अलग विशेषज्ञ राय थीं।

जांच के बाद केवल पति के खिलाफ धारा 304-बी के तहत चालान पेश किया गया। रूप किशोर और राम सिंह को जांच में निर्दोष पाया गया और उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चला। ट्रायल कोर्ट ने भानु प्रकाश को धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराकर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी, जबकि धारा 302 के वैकल्पिक आरोप से बरी कर दिया। शिकायतकर्ता ने सजा बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की, जबकि भानु प्रकाश ने दोषसिद्धि को चुनौती दी।