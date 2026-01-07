Language
    एचटेट घोटाला: 110 दिन की देरी पर सवाल, जजपा ने CBI जांच के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:08 PM (IST)

    जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने हरियाणा में 2024 एचटेट परीक्षा परिणाम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। युवा जजपा पदाधिकारियो ...और पढ़ें

    एचटेट घोटाला: 110 दिन की देरी पर सवाल, जजपा ने CBI जांच के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में साल 2024 एचटेट परीक्षा परिणाम घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने सड़क पर उतरकर आंदोलन छेड़ दिया है। मंगलवार को प्रदेशभर में युवा जजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्तों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे और सीबीआइ जांच की मांग उठाई।

    जजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इस घोटाले की सही से जांच न होने और घोटाला करने वाले सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक जजपा चुप नहीं बैठेगी। ज्ञापन में बताया गया कि एचटेट रिजल्ट में हुई बड़ी गड़बड़ी ने परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं।

    जब एचटेट परिणाम पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, तब उसे अचानक रिकाल क्यों किया गया। प्रथम बार में परिणाम मात्र 30 दिनों में तैयार हो गया था, लेकिन दोबारा तैयार करने में 110 दिन क्यों लगे। नए घोषित परिणाम में त्रुटि के मार्जिन के आधार पर 1284 नए अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।