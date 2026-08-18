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हरियाणा में डिफॉल्टर प्लॉट धारकों के लिए HSVP की बड़ी स्कीम, बकाया भुगतान पर 724 करोड़ होंगे माफ

By Sudhir Tanwar Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:00 AM (IST)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने डिफाॅल्टर प्लाॅट धारकों के लिए 'विवादों से समाधान योजना' शुरू की है, जिसमें 724 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। 31 दिसंबर तक लाभ उठा सकते हैं।

एचएसवीपी ने शुरू की 'विवादों से समाधान योजना'। (सांकेतिक फोटो)

एचएसवीपी ने शुरू की 'विवादों से समाधान योजना'। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. एचएसवीपी की विवादों से समाधान योजना शुरू।

  2. योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर।

  3. बाद में प्लाॅट वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने डिफाॅल्टर प्लाॅट धारकों के लिए 'विवादों से समाधान योजना' शुरू की है। योजना के तहत विभिन्न शहरों के 103 सेक्टरों के लगभग 4924 लाभार्थियों को बकाया भुगतान करने पर 724 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी।

इससे उन आवंटियों को भी लाभ मिलेगा, जो पूर्व की योजनाओं का फायदा उठाने से चूक गए थे। योजना में आवासीय प्लाॅट्स के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत और औद्योगिक प्लाट शामिल हैं।

पात्र आवंटी अपनी निर्धारित छूट राशि देखने के लिए अपनी प्लाॅट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल https://vsss.hsvphry.org.in/ पर लाॅगिन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है।

यदि डिफाॅल्टर या बकायेदार आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से प्लाॅट को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।