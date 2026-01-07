हरियाणा: एक जॉब छोड़कर अधिक सैलरी वाली दूसरी नौकरी में जाने पर मान्य होगा CET स्कोर, HSSC ने किया क्लियर

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में एक नौकरी मिलने के बाद सीईटी (सामान्य पात्रता परीक्षा) का स्कोर खत्म होने को लेकर चल रही सूचनाओं पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विराम लगा दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि एक नौकरी मिलने के बाद भी स्कोर मान्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी मौजूदा वेतनमान से अधिक वेतनमान वाली नौकरी में जा सकता है। इसके लिए विस्तृत योजना को सार्वजनिक कर दिया गया है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बुधवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया में सीईटी स्कोर के बारे में अफवाहें चल रही हैं। इसे लेकर युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सीईटी स्कोर से एक नौकरी मिलने के बाद स्कोर इनवेलिड (अवैध) नहीं होगा। इसे गलत तरीके से प्रचारित कर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सीईटी पालिसी के अनुसार, अगर कोई अभ्यर्थी सीईटी स्कोर के आधार पर किसी पद पर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 90 दिन बाद वह समान वेतनमान वाली नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सीईटी स्कोर के माध्यम से 60 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी पर ज्वाइन करता है और उस पर वह 90 दिन काम करता है तो वह उतने ही वेतन वाली दूसरी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा।

चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि इस वेतनमान से अधिक वेतनमान वाली जितनी भी नौकरियां होंगी, उन सभी के लिए वह तब तक मान्य रहेगा, जबतक सीईटी स्कोर मान्य है। कुछ लोगों द्वारा ग्रुपों में अपने स्वार्थ के लिए अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है जोकि गलत है।

यदि किसी भी अभ्यर्थी को और जानकारी चाहिए तो वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में आकर मिल सकता है। इसके लिए आयोग के कर्मचारी व अधिकारी हमेशा उपलब्ध हैं। अगर कोई अभ्यर्थी उनके साथ मुलाकात करनी चाहता है तो वह भी कार्यालय में आ सकता है।

तीन दिन में कर्मचारी आयोग को मिले ढेरों सुझाव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों से सुझाव तथा दिक्कतों के बारे में पूछा गया था। तीन दिन के भीतर भारी संख्या में युवाओं ने अपने सुझाव तथा दिक्कतों के बारे में बताया है। आयोग कई सुझाव को लागू करने जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है।