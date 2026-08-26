पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में झूठा बयान देना पड़ा भारी, ASI पर लटकी कार्रवाई की तलवार; हिसार SP को दिए जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हिसार में एक मामले की जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस और याचिकाकर्ता के दावों में विरोधाभास सामने आने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि राज्य के वकील की ओर से सहायक उपनिरीक्षक संदीप बांगर के निर्देश पर दिया गया बयान गलत प्रतीत होता है। कोर्ट ने जांच अधिकारी के आचरण को अवमानना की सीमा पर बताते हुए पुलिस अधीक्षक, हिसार को पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने हरजिंदर सिंह उर्फ वरिंदर कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता 14 अगस्त 2026 को मामले की जांच में शामिल होने के लिए थाने आया था।

हालांकि, उसने जांच अधिकारी को दोबारा लौटकर आने का आश्वासन दिया और वहां से चला गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने जांच में शामिल नहीं हुआ। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी संदीप बांगर से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था, लेकिन जांच अधिकारी ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद 14 अगस्त को याचिकाकर्ता स्वयं वकील के साथ सिविल लाइंस, हिसार स्थित पुलिस थाने पहुंचा था।

पांच लाख रुपये देने का बनाया दबाव याचिकाकर्ता के अनुसार, वहां जांच अधिकारी ने उसे कुछ लिखित सवाल दिए, जिनके उसने लिखित जवाब दिए। आरोप है कि इसके बाद जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये देने का दबाव बनाया और कहा कि रकम नहीं देने पर उसे जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

याचिकाकर्ता और उसके वकील को रात नौ बजे तक थाने में बैठाए रखा गया। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने का कोई दैनिक रोजनामचा क्रमांक देने से इन्कार कर दिया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, हिसार को भी शिकायत देकर जांच अधिकारी को उसे जांच में शामिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें याचिकाकर्ता सिविल लाइंस, हिसार थाने में दिखाई दे रहा है।

निर्देश में दिया गया बयान झूठा: हाई कोर्ट मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया, राज्य के वकील द्वारा सहायक उपनिरीक्षक संदीप बांगर के निर्देश पर दिया गया बयान झूठा है और इस मामले में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना की सीमा पर है।